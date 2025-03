Trump descreve "conversa muito boa" com Zelensky

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que manteve uma "conversa muito boa" com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para "alinhar as exigências e necessidades" de Kiev e Moscovo sobre um cessar-fogo no conflito.

"Estamos muito no bom caminho", declarou Trump, através da rede Truth Social, no final do telefonema com Zelensky, um dia depois de ter falado com o Presidente russo, Vladimir Putin, que concordou com uma trégua de 30 dias limitada a ataques a infraestruturas e alvos energéticos.

O Presidente norte-americano disse que "a conversa muito boa" com o homólogo ucraniano durou cerca de uma hora e teve como base a ligação telefónica realizada na terça-feira com Putin, de modo "a alinhar as exigências e necessidades da Rússia e da Ucrânia".

Donald Trump indicou que pediu ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e ao conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Michael Waltz, que transmitam mais detalhes sobre a conversa com o líder ucraniano numa declaração futura.

Trump e Putin concordaram na terça-feira lançar o processo de paz com a Ucrânia com um cessar-fogo de 30 dias parcial, inicialmente focado em infraestruturas e instalações energéticas.

De acordo com a Casa Branca (presidência norte-americana), o processo, que o Governo ucraniano terá de aprovar, inclui negociações técnicas para alcançar "um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, um cessar-fogo abrangente e uma paz duradoura".

Por sua vez, a presidência russa observou que, durante a chamada com Trump, Putin insistiu que qualquer resolução para o conflito deve incluir o fim de toda a assistência militar e de informações ocidentais à Ucrânia.

No entanto, o Presidente norte-americano disse mais tarde à estação Fox News que o líder russo não lhe tinha pedido para terminar a ajuda à Ucrânia e que a questão nem sequer foi mencionada, tendo sido posteriormente desmentido a esse respeito pelo porta-voz do Kremlin (presidência russa).

Zelensky manifestou abertura para aceitar a trégua parcial, embora tenha afirmado que precisa de conhecer os detalhes primeiro, ao mesmo tempo que advertiu que as condições estabelecidas por Putin visam enfraquecer a Ucrânia e mostram que o líder russo não está pronto para acabar com a guerra.

Já hoje, condenou um ataque em grande escala da Rússia contra o sistema energético ucraniano, lançado pouco depois de Putin ter dito que tinha ordenado ao seu Exército que aplicasse de imediato a trégua.

O enviado norte-americano para a Ucrânia e Rússia, Steve Witkoff, disse hoje esperar um cessar-fogo total na Ucrânia "dentro de duas semanas" e revelou que as negociações com equipas técnicas de Moscovo e Kiev terão lugar em Jeddah, na Arábia Saudita, a partir de segunda ou terça-feira.