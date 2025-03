Almada assume como sua derrota do Bloco

O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições regionais da Madeira, Roberto Almada, reconheceu a derrota do partido na noite eleitoral deste domingo. Apesar de uma campanha intensa e do empenho dos militantes, o BE voltou a ficar fora da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Esta foi uma noite eleitoral que não correu como desejaríamos”, afirmou Almada, assumindo a responsabilidade pelo resultado. “As responsabilidades são sempre colectivas neste partido, mas assumo que esta foi uma derrota pesada cujo principal responsável sou eu”, declarou.

O líder bloquista na Madeira destacou, contudo, que este revés não significa o abandono da luta política. Citando Miguel Portas, histórico dirigente do partido, garantiu que “o Bloco não desiste de nada” e reforçou que a estrutura continuará a trabalhar com empenho.

O bloquista fez ainda questão de agradecer o esforço da juventude do partido durante a campanha, nomeando vários jovens activistas que se dedicaram à causa. Destacou também a importância das próximas eleições legislativas nacionais, onde Diogo Teixeira será o cabeça de lista do Bloco à Assembleia da República.

“A campanha foi trabalhosa e intensa, mas este é apenas mais um passo atrás, e por vezes é preciso dar um passo atrás para depois dar dois à frente”, reflectiu Almada que tinha junto a si Dina Letra, coordenadora do BE na Região.

Apesar do resultado desfavorável, o dirigente agradeceu aos cerca de 1.500 eleitores que confiaram no Bloco de Esquerda. “Esses eleitores merecem o nosso empenho e o nosso trabalho, e nós cá estaremos para não os desiludir”, assegurou.

Roberto Almada terminou a intervenção reafirmando que continuará a colaborar com o partido, independentemente da posição que venha a ocupar. “Cá estarei, porventura numa posição de menor visibilidade, mas sempre disponível para ajudar o Bloco de Esquerda a crescer”, concluiu.