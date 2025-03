Clube Naval do Funchal contou com 7 atletas no Torneio de Judo Cidade de Almada

Uma comitiva composta por sete atletas do Clube Naval do Funchal participou no Torneio de Judo Cidade de Almada, que decorreu no dia 22 de Março, destinada ao escalão de juvenis, que serve de preparação para o Campeonato Nacional da categoria, a decorrer no mês de Junho.

Segundo nota à imprensa, "em termos de resultados, destacam-se as prestações de Francisco Figueira, que conquistou um meritório 2.º lugar na categoria -73kg, e Vasco Carolino, que garantiu a medalha de bronze nos -46kg. Já Sofia Antunes trouxe para a Madeira um honroso diploma pelo 5.º lugar alcançado na sua categoria. Os colegas Rafael Silva, Gustavo Velosa, Luís Abreu e Rodrigo Aguiar não conseguiram alcançar lugares de pódio, mas espera-se que, nas próximas provas, possam demonstrar todo o seu potencial".

Além disso, nos dias 22 e 23 de Março, realizou-se o Estágio da Seleção Nacional de Cadetes, onde o Clube Naval do Funchal está representado por dois atletas, Leonor Abreu e Henrique Serpa. Esta participação será uma excelente oportunidade para ambos ganharem mais experiência competitiva e se prepararem para futuros desafios.