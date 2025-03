A precisamente uma semana das Eleições Regionais antecipadas, o cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda (BE), Roberto Almada, deixou um apelo ao eleitorado madeirense: "Pense muito bem em quem vai votar de hoje a oito dias".

Na sequência de uma acção de campanha, no Estreito de Câmara de Lobos, o candidato bloquista realça que "temos tido no Parlamento [Regional] forças políticas que têm feito naturalmente o seu trabalho, mas não têm garantido e não têm levado ao Parlamento aquelas que são as preocupações das pessoas", nomeadamente no que diz respeito à crise da habitação.

É preciso alguém no Parlamento que lute pela diminuição do preço das casas. É preciso alguém que no Parlamento lute pela valorização dos salários e das pensões. É preciso alguém que no Parlamento lute por mais e melhor saúde. É preciso alguém no Parlamento que lute por mais e melhores condições de vidas e essa força política é, naturalmente, a força do Bloco de Esquerda. Roberto Almada, candidato do BE

Por seu turno, o Fabian Figueiredo, líder do Grupo Parlamentar do BE na Assembleia da República também presente na iniciativa, reiterou a "solidariedade da estrutura nacional do partido para com a candidatura de Roberto Almada, "porque há o reconhecimento generalizado que a ausência do Bloco no Parlamento Regional significou a ausência também de uma voz pelo direito à habitação [na Assembleia Legislativa da Madeira]".

Os preços das casas na Madeira aumentou acima da mediana nacional, isso é uma marca dos vários fracassos do PSD em toda a República, mas também na Madeira. A Madeira tem das casas mais caras do país, as casas sobem mais do que em todo o país se atendermos à mediana. E porquê? Porque tem faltado a voz do Bloco. Porque onde há Bloco, o direito à habitação está no centro das políticas públicas. Fabian Figueiredo, líder do Grupo Parlamentar do BE na Assembleia da República

Questionado pelos jornalistas no local, o cabeça-de-lista do BE mostrou-se ainda confiante de que o seu partido voltará a ter representação parlamentar. "Nós estamos confiantes que as pessoas que dizem que o Bloco faz falta vão transformar esse slogan em votos", rematou.