Porto-santenses votam de forma cívica

O acto eleitoral para as legislativas regionais, no Porto Santo, tem decorrido, de um modo geral, muito bem, sem incidentes.

Perante um início de manhã fria e com vento, poucas pessoas aderiram às mesas de voto, mas bem depressa tudo mudou, e no decorrer deste domingo de eleições, as pessoas foram votar com vontade.

Às 12 horas pouco mais 22% tinham votado, mas pouco depois das 16h30, mais 42% já tinham votado.

Pouco depois das 18 horas, as mesas 1 e 2 tinham atingido os 55%, o que revela que as pessoas preferiram votar mais no período da tarde. As outras três mesas da ilha dourada, também têm boas percentagens de votação, o que pode transparecer que os Porto-Santenses quiseram ir votar para estas eleições regionais de 2025.

Este acto eleitoral na ilha do Porto Santo decorreu sem problemas, de maneira cívica como alias, é um hábito no Porto Santo. Agora para maio os porto-santenses voltaram a ser chamados para legislativas nacionais.