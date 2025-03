O director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural considera que "há boas oportunidades de investimento aliando o turismo e a agricultura”. As declarações de Marco Caldeira foram prestadas à margem de uma visita a uma exploração do empresário agrícola Fábio Afonso, localizada na freguesia do Paul do Mar, que conta igualmente uma actividade turística.

Segundo explica nota à imprensa, a exploração conta com uma área de 3.000 m2 esta e está direccionada para a produção de frutícolas e hortícolas, com destaque para o açafrão-da-Índia (Crocus sativus L), "a partir da qual se obtém uma das especiarias mais caras do mundo, conhecida até por “ouro vermelho” e que que é amplamente utilizada na indústria alimentar, farmacêutica e cosmética".

Para Marco Caldeira, este investimento é um bom exemplo de agroturismo onde turismo e agricultura trazem mais-valias ao produtor. “Há que destacar o espírito empreendedor deste jovem empresário. São exemplos destes que garantem a sustentabilidade e a competitividade económica da agricultura regional”, disse.

O responsável destacou ainda os benefícios da sinergia entre a tradição e a inovação para a criação de riqueza, a fixação da população, sobretudo a mais jovem, a valorização da paisagem e a protecção do meio-ambiente, mas também nas oportunidades e nos desafios da diversificação da produção local.