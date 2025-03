Joana Amaral Dias afinal é candidata às eleições Legislativas e não às Presidenciais

Contrariando as notícias que circularam ao longo da semana sobre uma possível candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026, Joana Amaral Dias, do partido ADN, vai, afinal, concorrer às Eleições Legislativas que estão marcadas para 18 de Maio.

A mudança surpreende após várias especulações sobre uma possível candidatura ao Palácio de Belém. No entanto, o DIÁRIO sabe que a prioridade da psicóloga será agora a disputa por um lugar no Parlamento, onde já teve experiência como deputada, entre 2002 e 2005, através do Bloco de Esquerda (BE)