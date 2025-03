China simplifica registos de casamento para incentivar a natalidade

A China anunciou ontem medidas para simplificar o registo de casamentos e tentar reduzir a pressão financeira sobre os noivos, como mais uma medida para fomentar o aumento da taxa de natalidade.

O casamento é quase um pré-requisito para ter um filho na China, uma vez que os nascimentos fora do casamento são mal vistos e não oferecem o mesmo nível de reconhecimento e proteção.

No entanto, o número de casamentos diminuiu 20,5% no ano passado e, em 2024, a China registará o terceiro ano consecutivo de decréscimo da população, o que constitui um desafio para o crescimento económico e o financiamento das pensões.

As autoridades já lançaram várias medidas, tais como subsídios para quem casa e tem filhos, e foi prometida a construção de mais centros de acolhimento de crianças.

A última iniciativa refere que os casais podem agora registar os casamentos em qualquer ponto do país, de acordo com informação divulgada hoje pela emissora estatal CCTV, citando um documento governamental.

Até agora, os casais tinham de se deslocar ao local onde a noiva ou o noivo estavam registados.

Por exemplo, um casal que vivesse em Pequim (norte) por razões profissionais, mas cuja mulher fosse de Guangzhou (sul) e o marido de Xangai (leste), tinha de se deslocar a uma destas duas cidades para cumprir as formalidades necessárias.

Segundo o canal, o Ministério dos Assuntos Civis promete também "combater certos hábitos nocivos como os dotes excessivos e as cerimónias de casamento excessivamente caras".

Um dote é a soma de dinheiro que a família do noivo costuma dar à noiva e é frequentemente visto como um sinal de respeito para com os sogros e uma contribuição para o início da vida do jovem casal.

Mas, nalguns casos, os montantes tornaram-se muito elevados, criando pressão financeira para a família do noivo e alimentando as desigualdades sociais.

Muitos jovens chineses têm relutância em casar e ter filhos.

Entre as principais razões para tal, contam-se a incapacidade financeira para comprar um apartamento, que é muitas vezes uma condição prévia para o casamento, e o elevado custo da educação, desde os cuidados infantis às aulas particulares, consideradas quase indispensáveis para o sucesso escolar de uma criança.