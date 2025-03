Golo de Ronaldo ajuda Al Nassr a regressar aos triunfos na Liga saudita

Um golo do futebolista português Cristiano Ronaldo ajudou hoje o Al Nassr a voltar aos triunfos na Liga saudita, na receção ao Al Kholood (3-1), um desfecho que permitiu ao emblema de Riade subir ao terceiro lugar.

Em Riade, o encontro da 25.ª jornada ficou praticamente resolvido ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face ao tento madrugador de Ronaldo, logo à passagem do minuto quatro, que abriu caminho para o senegalês Sadio Mané (26) e o colombiano John Duran (41) deixarem o placard com uma diferença de três golos.

No segundo tempo, os anfitriões ficaram reduzidos a 10 elementos face à expulsão de Boushal, que foi admoestado com dois cartões amarelos num espaço de 10 minutos, instantes antes de Ronaldo ser substituído, aos 61 minutos.

Até final, os visitantes conseguiram encurtar distâncias, graças a um golo na própria baliza de Ali Lajami (72).

O regresso às vitórias, após uma derrota e uma igualdade, permitiu ao Al Nassr subir ao último lugar do pódio, com 51 pontos, os mesmos do Al Qadisiya (quarto), ambos a três do segundo posicionado Al Hilal, de Jorge Jesus, que tem o jogo desta ronda por disputar, todos distantes do líder isolado Al Ittihad (61).