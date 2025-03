"Abstenção é uma preocupação real", diz Nova Direita

O cabeça-de-lista do Nova Direita para as Regionais deste domingo, Paulo Azevedo, realçou o trabalho que tem sido feito no terreno, através da distribuição de flyers e apresentação das propostas do partido directamente aos cidadãos.

Em nota enviada, o partido sublinha "que muitas pessoas se mostram desiludidas com a política actual e que a abstenção é uma preocupação real, mas que, através do diálogo, tem conseguido conquistar eleitores".

O candidato também questiona a credibilidade das sondagens divulgadas recentemente, referindo-se a elas como “falsas” e salientando que “as sondagens valem o que valem”. Para a Nova Direita, a verdadeira medida do apoio popular vem do contacto directo com os cidadãos e das suas reivindicações.