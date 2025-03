Livre dá a ‘receita’ para inverter o despovoamento da Madeira

A candidatura do Livre às eleições regionais de 23 de Março divulgou, ao final da tarde deste domingo, um conjunto de medidas para apoiar as famílias e combater o despovoamento na Região Autónoma da Madeira.

A proposta da lista encabeçada por Marta Sofia inclui um apoio financeiro directo aos agregados familiares com baixos rendimentos, equivalente a 20% do salário mínimo regional por filho, aumentando para 30% no caso de famílias monoparentais. Este apoio será mantido para crianças e jovens enquanto frequentarem o ensino obrigatório ou superior, garantindo um suporte contínuo.

Além do incentivo à natalidade, o Livre avança com medidas para a fixação da população em zonas rurais, como incentivos ao emprego local, a construção de habitação social, e de habitação acessível de acordo com os rendimentos da população. No entender de Marta Sofia, também é necessário adequar os horários dos transportes públicos às necessidades das pessoas, especialmente no que toca às ligações com as zonas mais isoladas. Para a criação de mais emprego local, sugere a criação de incentivos fiscais para a fixação de pequenas e médias, empresas com ‘investimento verde’ e que implementem práticas sustentáveis, reduzindo o impacto ambiental e promovendo a economia circular.

Com estas medidas, o Livre considera que é possível revitalizar comunidades, fortalecer a coesão territorial e garantir um futuro sustentável para a Região, com incentivo à natalidade e combate ao despovoamento.