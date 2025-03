Existe excesso de carros de aluguer nas estradas?

Nos últimos anos, a crescente presença de viaturas de aluguer na Madeira tem sido alvo de debate público. Muitos residentes e especialistas alertam para um eventual excesso de carros de aluguer, apontando que o aumento exponencial dessas viaturas pode estar a contribuir para congestionamentos, dificuldades de estacionamento e pressões acrescidas nas zonas turísticas mais populares. Para verificar se essa preocupação tem fundamento, o fact-check de hoje analisa dados concretos, compara a realidade actual com o cenário anterior à pandemia e avalia medidas adoptadas noutras regiões.

Aumento de Rent-a-Car?

De acordo com dados da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres, houve um aumento significativo no número de empresas de rent-a-car na Madeira nos últimos anos. Em 2022, foram autorizadas 34 novas empresas de aluguer de automóveis na Região. No entanto, até Novembro de 2023, esse número já tinha subido para 62 novas empresas, revelando um crescimento acelerado no sector. Em 2024 eram já 170. Em 2025 esse número cresceu para 220. Ou seja, cresceram seis vezes mais. Esta tendência acompanha o aumento do turismo na Madeira após a pandemia de COVID-19, que levou muitos visitantes a procurarem viaturas de aluguer para explorar a ilha de forma independente.

A lista é actualizada com frequência e, por concelho, contam-se: 5 na Calheta, 7 em Câmara de Lobos, 100 no Funchal, 8 em Machico, 5 na Ponta do Sol, 2 no Porto Santo, 8 na Ribeira Brava, 29 em Santa Cruz, 2 em Santana, 4 em São Vicente. Destacam-se, por isso, Porto Moniz sem sediar nenhuma rent-a-car e Funchal com quase 59% das empresas de rent-a-car existentes na Região.

O número de viaturas associadas a estas empresas também aumentou significativamente. Estima-se que actualmente existam cerca de 14 mil viaturas de aluguer registadas na Madeira, um aumento expressivo face aos cerca de 8 mil automóveis registados antes da pandemia. Esta subida de mais de 60% em apenas três anos evidencia uma maior presença destes veículos na ilha e levanta preocupações quanto à pressão sobre as infra-estruturas rodoviárias locais.

Impacto e mobilidade

A presença crescente de viaturas de aluguer tem contribuído para o aumento do tráfego, especialmente em zonas turísticas e nos principais acessos ao Funchal. As estradas entre o Funchal e Caniço, bem como a via rápida que liga à zona oeste da ilha, estão entre as mais afetadas. Durante os meses de verão, a presença de viaturas de aluguer é particularmente visível nos estacionamentos próximos a pontos de interesse turístico, como o Cabo Girão, o Pico do Areeiro e as piscinas naturais de Porto Moniz.

Os residentes relatam que, durante a época alta, encontrar estacionamento em zonas residenciais tem-se tornado cada vez mais difícil, uma vez que muitos turistas utilizam esses espaços para estacionar as viaturas de aluguer. Esta pressão adicional tem gerado insatisfação entre a população local, que vê o seu quotidiano afectado por este aumento repentino de automóveis nas estradas.

Exemplo de limitação

Outras regiões turísticas têm vindo a adoptar medidas para controlar o aumento de viaturas de aluguer e minimizar o seu impacto negativo. Um exemplo paradigmático é o caso de Sóller, em Maiorca, Espanha. Esta localidade, conhecida pelo seu centro histórico e ruas estreitas, introduziu restrições para viaturas de aluguer a partir de 2025. As autoridades locais decidiram implementar zonas de trânsito restrito que impedem a circulação de carros de aluguer em certas áreas, permitindo apenas a entrada de viaturas de residentes e de serviços essenciais.

Outro exemplo encontra-se nas ilhas Baleares, que estabeleceram limites anuais ao número de carros de aluguer permitidos durante a época alta. Esta medida tem como objetivo reduzir o congestionamento nas estradas e proteger o ambiente das ilhas, cuja capacidade rodoviária é limitada.

Nos arquipélagos dos Açores e Canárias, o debate sobre limitação de viaturas de aluguer também tem vindo a ganhar força, sobretudo em ilhas de menor dimensão, onde o excesso de tráfego gera sérios problemas de mobilidade e pressão ambiental.

Forte Pressão na Madeira?

Na Madeira as zonas mais afectadas pelo aumento de viaturas de aluguer são aquelas que concentram a maior parte das atracções turísticas e hoteleiras. O Funchal, principal centro urbano e turístico da ilha, é uma das zonas que regista maior congestão de tráfego, especialmente nas vias que dão acesso à marginal e à zona velha da cidade.

Outras zonas sob forte pressão incluem Caniço e Garajau, devido à proximidade do aeroporto e à elevada concentração de alojamentos locais. Câmara de Lobos, onde os turistas se deslocam para apreciar as vistas panorâmicas e visitar os miradouros. Porto Moniz, famoso pelas piscinas naturais, que atrai um elevado fluxo de viaturas de aluguer durante a época alta. Santana, conhecida pelas tradicionais casas de colmo, também regista um elevado fluxo de turistas, Pico Ruivo onde mais pressão acontece.

Soluções

Perante este aumento significativo de viaturas de aluguer, algumas soluções podem ser ponderadas caso avance a introdução de zonas de trânsito restrito em algumas áreas mais congestionadas, limitando o acesso de viaturas de aluguer a determinadas ruas ou centros históricos.

Criar estacionamentos periféricos com ligação directa por transportes públicos a pontos turísticos ou apostar no reforço e modernização da rede de transportes públicos, oferecendo alternativas viáveis e confortáveis aos visitantes ou ainda estabelecer um sistema de limitação sazonal ao número de viaturas de aluguer durante os meses de maior afluência turística.

Conclusão

Para fecho de conversa os dados analisados confirmam que houve, de facto, um crescimento significativo no número de empresas de rent-a-car e de viaturas de aluguer na Madeira nos últimos anos, especialmente após a pandemia. Este aumento tem gerado impactos visíveis nas estradas da ilha, agravando a congestão nas zonas mais turísticas e dificultando o estacionamento em algumas áreas residenciais.

Embora a Madeira ainda não tenha implementado restrições semelhantes às observadas em Maiorca ou noutros destinos insulares, a introdução de medidas para mitigar este problema pode revelar-se essencial para equilibrar o crescimento do turismo com a qualidade de vida da população madeirense. Com a procura turística em constante crescimento, encontrar soluções eficazes para gerir o fluxo de viaturas de aluguer será um desafio crucial nos próximos anos.