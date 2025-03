EUA vão retomar voos de deportação para a Venezuela

Os Estados Unidos anunciaram hoje que as autoridades venezuelanas concordaram retomar os voos de deportação de migrantes irregulares, depois de Caracas os ter suspendido em retaliação pelas restrições da administração Trump à petrolífera Chevron.

"Tenho o prazer de anunciar que a Venezuela concordou em retomar os voos para receber os seus cidadãos que violaram as leis de imigração e entraram ilegalmente nos Estados Unidos", avançou o enviado especial dos EUA para missões especiais, Richard Grenell, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Os voos serão retomados na sexta-feira, segundo Grenell, que visitou Caracas no final de janeiro e abriu caminho a uma troca de prisioneiros sem precedentes entre os dois países.

Em fevereiro, três aviões dos Estados Unidos e das Honduras aterraram na Venezuela com cerca de 370 pessoas a bordo.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reconheceu no sábado que a decisão da administração Trump de suspender a licença que permite à petrolífera norte-americana Chevron operar no país da América Latina "prejudicou as comunicações" e, cnsequentemente, os voos de retorno.

"Já tínhamos os nossos aviões programados para trazer os nossos irmãos e irmãs migrantes", declarou.

Maduro, que iniciou um novo mandato em janeiro, após eleições que a oposição classificou como fraudulentas, argumentou que os Estados Unidos "deram um tiro no pé" porque "sancionaram uma empresa norte-americana que opera aqui [na Venezuela] há 100 anos".

Se a decisão dependesse dele, a Chevron poderia permanecer por "mais 100 anos", acrescentou.