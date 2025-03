Espanha evita derrota mesmo no fim, França e Itália perdem

A Espanha, atual campeã da Europa, evitou hoje a derrota em Roterdão nos descontos, nos quartos de final da Liga Europa de futebol, marcados pelo 'descalabro' das seleções latinas, com derrotas de França, Itália e Portugal.

Os Países Baixos, com um futebol que entusiasmou o estádio Kuip, em Roterdão, chegou ao minuto 90 a ganhar por 2-1, vendo a vitória escapar com o golo de Mikel Merino, aos 90+3, a deixar a 'roja' perfeitamente na luta pela passagem à 'final four', no jogo de domingo em Valência.

Os espanhóis, campeões continentais e detentores da Liga das Nações, chegaram cedo ao golo, logo aos nove minutos, por Nico Williams, mas depois assistiram à reviravolta no marcador a favor da equipa da casa.

Cody Gakpo, após arrancada individual de Jeremie Frimpong, empatou, aos 28, e Tijani Reinjderd adiantou os neerlandeses, aos 46.

A Espanha reagiu bem e ganhou novo ânimo ofensivo com a expulsão de Jorrel Hato, a 10 minutos do fim.

Um pouco mais complicado está o apuramento para Portugal, batido em Copenhaga em jogo em que a Dinamarca foi claramente melhor.

Diogo Costa defendeu uma grande penalidade, aos 24 minutos, rematada por Eriksen, mas já não conseguiu travar o golo solitário de Hojlund, aos 78.

O sportinguista Morten Hjulmand foi titular pela Dinamarca, que no domingo tentará defender a 'magra' vantagem, em Lisboa.

Mais 'robusta' foi a vitória da Croácia sobre a poderosa França, com 2-0, em Split, uma margem que até poderia ser mais ampla, se Kramaric não falhasse um penálti, aos nove minutos.

Remataram a contar Budimir, aos 26, e Perisic, aos 45+1.

A França, vice-campeã do mundo, terá de retificar muito o seu jogo para domingo, no Stade de France, sobretudo no plano defensivo.

Quem também está em má situação é a Itália, dominada pela Alemanha por 2-1, em Milão.

Tonali adiantou a 'squadra azzurra', aos nove minutos, após o que os germânicos responderam, já na segunda parte, com os golos de Kleindienst (49) e Goretzka (76), ambos a passe de Kimmich, o que reforça a Mannschaft como clara favorita, para a segunda mão, em Dortmund.