Confirmados dois mortos no sul de Espanha devido a mau tempo

Pelo menos duas pessoas morreram e uma está desaparecida no sul de Espanha por causa do mau tempo que atingiu o país na segunda e na terça-feira, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades locais.

Os dois mortos confirmados são um casal cujo carro em que seguiam foi arrastado por uma enxurrada na terça-feira de manhã, junto a um curso de água na localidade de Constantina, Sevilha, na região da Andaluzia.

Os bombeiros resgataram o corpo de uma das vítimas na terça-feira à tarde e hoje revelarem ter localizado o segundo cadáver, confirmando assim as duas mortes.

Outro homem está desaparecido desde a tarde de segunda-feira em Añora, Córdoba, igualmente na Andaluzia.

Segundo as autoridades locais, o homem saiu de bicicleta e não regressou a casa.

A Andaluzia, que tem fronteira com o sul de Portugal, assim como a região vizinha de Múrcia, foram especialmente atingidas por chuvas intensas na segunda e na terça-feira, que provocaram o transbordo de vários cursos de água.

As chuvas - associadas à depressão Laurence, que influenciou a meteorologia na Península Ibérica nos últimos dias, incluindo em Portugal - levaram à suspensão das aulas numa dezena de escolas de Málaga (Andaluzia) e mais de 30 estradas foram cortadas na região, incluindo um troço de 32 quilómetros da autoestrada que liga Sevilha a Cádiz que foi reaberto hoje durante a manhã.

O transbordo de rios levou à evacuação de perto de 370 habitações em Málaga, segundo o governo regional da Andaluzia, que revelou que todas as pessoas regressaram já às suas casas.

Na zona de Huelva e Córdoba houve também cortes de linhas de comboio e bombeiros e outras autoridades locais revelaram que foram resgatadas várias pessoas arrastadas ou presas dentro de carros pelas águas e correntes.

Também em Múrcia foram resgatadas nove pessoas que estavam presas dentro de carros por causa das águas das chuvas, disseram os serviços de proteção civil da região.

O temporal Laurence afastou-se já do sul de Espanha e os alertas e avisos da proteção civil e dos serviços de meteorologia espanhóis desceram hoje de nível.

No entanto, uma nova depressão (Martinho) deverá atingir a região a partir de quinta-feira, assim como o resto da Península Ibérica, segundo os serviços de meteorologia espanhóis, que avisam para mais chuva e ventos fortes.

As chuvas dos próximos dias deverão afetar, em especial, em Espanha, as regiões da Andaluzia, Extremadura e Castela e Leão, todas na fronteira com Portugal, segundo as previsões da Agência Estatal de Meteorologia espanhola.

Quanto ao temporal Laurence, está a provocar ainda hoje chuvas em algumas zonas da costa do Mediterrâneo de Espanha, sobretudo na Catalunha e na Comunidade Valenciana (norte e leste do país).

Em 29 de outubro de 2024, mais de 220 pessoas morreram em inundações em Espanha, na região da Comunidade Valenciana.