Tecnológicas perdem 2.500 ME de euros em Wall Street apesar das promessas de Trump

Os gigantes da tecnologia perderam 2.700 milhões de dólares (2.547 milhões de euros) em capitalização de mercado em três semanas, apesar da aproximação ao Presidente dos Estados Unidos, que prometeu um futuro de sucesso com uma desregulamentação.

Donald Trump prometeu também melhores condições para competir globalmente no campo da inteligência artificial (IA).

Os "Sete Magníficos" -- Meta, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia e Tesla -- perderam o equivalente a todo o Produto Interno Bruto (PIB) francês nas últimas três semanas, o que contrasta com os ganhos notáveis que registaram nas semanas que se seguiram à vitória do republicano, quando lideraram o índice S&P 500 e o índice tecnológico Nasdaq.

Os magnatas por trás destas empresas beneficiaram inicialmente da boa relação com Trump, que todos, exceto o presidente executivo da Nvidia, viram tomar posse na primeira fila do Capitólio.

Desde então, os magnatas mantiveram-se próximos do Presidente e das suas abordagens: por exemplo, a Meta (empresa-mãe do Facebook e do Instagram) anunciou que vai retirar o seu programa de verificação das suas redes sociais e substituí-lo por notas comunitárias semelhantes às da rede X, propriedade de Elon Musk, que é a figura por trás do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) da nova administração.

Apesar do apoio ao Presidente, que se pensava que iria beneficiar com as suas promessas de menos regulamentação e de políticas fiscais mais favoráveis às empresas, a tendência de subida que conheceram inicialmente abrandou consideravelmente, com a Tesla a destacar-se como a mais afetada, com uma queda de 33% na bolsa de valores.

A queda vem na sequência dos esforços de Musk para despedir milhares de funcionários federais e desmantelar agências governamentais, levando a protestos contra a empresa de carros elétricos em, pelo menos, 100 cidades ao longo do último mês.

Nas últimas três semanas, as ações da Microsoft desceram 9%, as da Nvidia 17%, da Amazon 14%, da Alphabet (empresa-mãe da Google) 12%, da Meta 16% e da Apple 14%.

Agora, as tensões comerciais desencadeadas pelas tarifas impostas por Trump estão a pesar sobre empresas tecnológicas como a Amazon, a Nvidia e a Tesla.

O receio de uma recessão também influenciou a queda em bolsa destas empresas e na segunda-feira passada o índice tecnológico Nasdaq perdeu 4%, arrastado pelas empresas tecnológicas dos "Sete Magníficos" e especialmente pela Tesla, que perdeu 15% nesse dia.

A queda em bolsa destas empresas no início da semana também afetou a sorte dos empresários: desde o início do ano, Musk, Jeff Bezos (fundador da Amazon) e Sergey Brin, cofundador da Google, reduziram o seu património coletivo em 171.000 milhões de dólares (156.500 milhões de euros) no fecho das negociações de segunda-feira, segundo uma análise da Bloomberg.

Segundo os especialistas, a ameaça da IA chinesa DeepSeek, que triunfou no mercado tecnológico com o seu modelo de código aberto, também representa um risco para estas tecnologias.

Nesse sentido, os baixos custos da DeepSeek para desenvolver a sua IA contrastam com os biliões de dólares que alguns dos "Sete Magníficos" - como a Apple, Meta, Microsoft e Amazon - investiram em infraestruturas para trabalhar nesta tecnologia.