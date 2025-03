Trabalhadores da construção com aumentos salariais de 7,3%

A Associação da Indústria da Construção da RAM (ASSICOM) e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da RAM (STRAMM) estiveram a negociar a tabela salarial tendo chegado a um acordo de aumento de 7,3% para este ano.

“O entendimento foi formalizado na reunião realizada na semana passada, na sede da ASSICOM, e contempla um aumento salarial médio de 7,28% para os profissionais do sector”, revelou esta tarde a ASSICOM em comunicado de imprensa.

As principais alterações acordadas incluem também a alteração do subsídio de refeição que passa agora a ter o valor de 5,5 euros, acrescenta a Associação. Os valores da tabela salarial negociada produzem efeitos rectroactivos a 1 de Janeiro de 2025, aguardando publicação no JORAM.

A Associação que representa o sector da construção civil na Madeira entende que estas actualizações salariais garantem o equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e a sustentabilidade das empresas.