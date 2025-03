Na Madeira “o investimento é reprodutivo”

“A Madeira é um sítio onde nós acreditamos que o investimento é reprodutivo”. A afirmação é de Sérgio Monteiro, um dos líderes da Horizon Equity Partners, fundo de investimento que no final de 2023 adquiriu 80% da Dilectus – Residências Assistidas, na apresentação ao presidente do Governo Regional do projecto da nova unidade de Cuidados Continuados da Dilectus (Dilectus II), a nascer no Pico do Funcho, em São Martinho

O antigo secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações veio ao Funchal apresentar o projecto que representa um investimento estimado de 15 milhões de euros, sendo que dois terços deste montante é financiado pelo PRR. “Um pouco superior a 10 milhões de euros”, disse.

Num terreno com 1690 m2 de área de implantação, o projecto de construção deverá arrancar ainda este mês, para estar concluído e ser inaugurado no próximo ano. São 60 quartos e o dobro das camas para servir 120 utentes “todos da rede pública de cuidados continuados”.

A Dilectus procura assim dar continuidade com a expansão da “resposta de qualidade” que já oferece na Madeira – cerca de 90 utentes na actual unidade de Cuidados Continuados da Dilectus -, também por reconhecer que a Madeira oferece “ambiente estável para investir, independentemente de toda a situação actual”, justificou.