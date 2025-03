Desemprego diminuiu 3,3% em Fevereiro na Madeira

O Instituto de Emprego e Formação Profissional informou, hoje, que o desemprego registado diminuiu, na Madeira, 3,3% em Fevereiro, quando comparado com o mês anterior. Segundo a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, na comparação homóloga com Fevereiro de 2024, a Região volta a apresentar a maior descida do País (11,6%).

No final de Fevereiro, estavam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira 6.704 pessoas. A redução de 3,3% representa menos 230 inscritos, ficando a Região abaixo da média nacional fixada nos 3,0%.

"Face ao mês homólogo, a Madeira apresenta o maior recuo no desemprego registado, que diminuiu (11,6%), com menos 879 pessoas inscritas no IEM. No todo do País, apenas os Açores acompanharam esta descida (-2%), com o Algarve a registar a maior subida nos indicadores do desemprego (+4,8)", indica.

A Madeira é também a segunda região com o maior aumento do número de ofertas captadas face ao período homólogo (+26,4%), ficando apenas atrás da região Centro (+27,2%).