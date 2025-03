ONU denuncia que 10% dos funcionários de ONG perderam emprego em Fevereiro devido a cortes

Dez por cento dos funcionários de organizações não-governamentais (ONG) ao redor do mundo perderam os seus empregos no mês passado devido aos cortes na ajuda humanitária internacional, denunciou hoje o líder de assuntos humanitários da ONU, Thomas Fletcher.

Fletcher referia-se não apenas aos cortes feitos pelo Governo norte-americano, presidido por Donald Trump, --- que anunciou na terça-feira a eliminação de 83% dos seus programas de ajuda externa --- mas também, embora sem os referir diretamente, aos cortes levados a cabo pelos Governos do Reino Unido (uma redução de 40%), França (37%) e Países Baixos(30%).

"E entre toda a família da ONU e os nossos parceiros, estamos a fazer escolhas difíceis diariamente sobre quais vidas priorizar, quais vidas tentar salvar", reconheceu Fletcher, sem hesitar em dizer que "estamos a sair de uma década humanitária" e a entrar "na era da indiferença".

"Mais de 300 milhões de pessoas precisam agora de apoio humanitário. O ritmo e a escala dos cortes de financiamento que enfrentamos são, naturalmente, um choque sísmico para o setor. Muitas pessoas morrerão porque essa ajuda está a acabar", assegurou.

No 'briefing' aos jornalistas, em Nova Iorque, o subsecretário-geral de assuntos humanitários reconheceu que a ONU deve "ampliar a base" de doadores, uma vez que os Estados Unidos forneceram quase metade do orçamento global de ajuda humanitária no ano passado.

Nesse sentido, Fletcher disse que viajou há duas semanas para o Golfo Pérsico com o objetivo de conseguir mais apoio dos países ricos em petróleo, que, por sua vez, nunca estiveram entre os maiores doadores do mundo -- uma lista que é dominada pelo Estados Unidos, países europeus, Japão ou Canadá.

Fletcher reconheceu que há muito trabalho a ser feito para uma melhor definição dos objetivos e dos destinatários de cada ajuda, para que os fundos sejam direcionados "para os programas que realmente precisam de apoio", em resposta às críticas sobre burocracia e desperdício de dinheiro nesses programas de auxílio.

"Acredito que as próximas semanas definirão como emergiremos (...) deste desafio constante à nossa legitimidade, à nossa moral e ao nosso financiamento", frisou.

Algumas horas antes de Fletcher falar à imprensa, o secretário-geral da ONU, António Guterres, admitia uma crise de liquidez e anunciava a criação de uma força de trabalho interna para efetuar mudanças estruturais e um escrutínio rigoroso da própria organização multilateral.

Apesar da carga de trabalho da ONU aumentar de ano para ano, os recursos estão a diminuir em todos os setores, alertou Guterres, explicando que, pelo menos nos últimos sete anos, a ONU enfrenta "uma crise de liquidez porque nem todos os Estados-membros pagam na totalidade" as obrigações anuais e muitos também não pagam a tempo.

"O meu objetivo é atuar o mais rapidamente possível nas áreas onde tenho autoridade e instar os Estados-membros a considerarem as muitas decisões que lhes cabem. Isto vai muito além do aspeto técnico. Os orçamentos das Nações Unidas não são apenas números num balanço, são uma questão de vida ou de morte para milhões de pessoas em todo o mundo", frisou.

"Precisamos de garantir a relação custo-benefício e, ao mesmo tempo, promover valores partilhados", destacou o líder da ONU.

A título de exemplo, Guterres indicou que a ONU tem investido em Nairóbi, criando as condições para que a capital do Quénia receba serviços e agências da ONU atualmente presentes em locais mais caros.

De acordo com Guterres, o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF) vai transferir em breve algumas das funções para Nairóbi, enquanto o Fundo de População da ONU (UNFPA) vai mudar-se para a capital queniana.