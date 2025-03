Quedas do Governo e do Benfica em destaque nos jornais

Bom dia. Sem qualquer surpresa, os jornais nacionais que hoje são publicados trazem em grande destaque a queda do Governo da República, o que nos leva a eleições legislativas em breve, mas também a queda do Benfica da Liga dos Campeões, após derrota ontem em Barcelona.

No Público:

- "Caiu. Luís Montenegro, a ascensão e queda do aparelho do PSD. Um espinho vivo cravado na garganta da AD. Marcelo ouve hoje partidos sobre eleições"

- "Com Rússia. Ucrânia aceita cessar-fogo 'imediato' de 30 dias"

- "Escolha da VW. Autoeuropa vai produzir o carro eléctrico do povo"

- "Ensino básico. Manuais do 1.º ciclo já não são precisam de ser devolvidos"

No Correio da Manhã:

- "Montenegro perde confiança dos portugueses"

- "Sondagem revela penalização da imagem do primeiro-ministro por causa da empresa familiar"

- "Chumbo no parlamento provoca queda do Governo"

- "81 mil euros usados na casa de Lisboa sem origem conhecida"

- "Barcelona 3 Benfica 1. Sonho europeu acaba em Barcelona"

- "FC Porto. SAD pede mais 50 milhões"

- "Sporting. Gyokeres quer chegar aos 100 golos pelos leões"

- "Palmela. Novo carro elétrico salva Autoeuropa"

- "Ucrânia aceita cessar-fogo imediato de 30 dias"

- "Tinha 49 anos. Mulher luta por marido que morreu no hospital"

- "Lisboa. Traficantes com medo da PSP atacam consumidores"

- "Escolas. Manuais do 1.º ciclo não são para devolver"

- "Chuva intensa. Água a mais leva a descargas de barragens"

No Jornal de Notícias:

- "Guerrilha no parlamento e eleições no país. PSD e PS tentaram entender-se, mas duração da comissão de inquérito ditou o divórcio"

- "Presidente ouve hoje os partidos. Moção de confiança do Governo rejeitada força terceiras legislativas em três anos"

- "Como pode governar o Executivo até maio. O retrato do Portugal que vai a votos. A opinião dos politólogos"

- "Sondagem Pitagórica para o JN, TSF e TVI/CNN. Marcelo volta a ser o político mais popular e a 'culpa' é das mulheres"

- "Barcelona 3-1 Benfica. Diabos catalães matam sonho europeu. Raphinha e Yamal dão espetáculo e afastam águias da Champions"

- "Matosinhos. Obras na Linha de Leixões após queixas de utentes"

- "Guimarães. Semana Santa à espera de atrair 20 mil visitantes"

- "Investimento. Autoeuropa produz novo carro elétrico e garante futuro"

- "Ucrânia. Zelensky aceita calar armas durante um mês"

- "Montalegre. Casal morto em casa com sinais de violência"

No Diário de Notícias:

- "Governo caiu. Morte anunciada do Executivo teve algum 'suspense' mas nenhuma confiança"

- "Das audições de Marcelo ao pós-eleições: o que se segue?"

- "A economia que fica depois de um ano de Governo PSD-CDS"

- "Editorial: Montenegro passou o Rubicão"

- "Direito à Saúde. Abortar nos Açores: números indiciam discriminação, Governo nega"

- "Guerra. A 'bola está do lado russo' após EUA e Ucrânia acordarem trégua"

- "Comité Olímpico. Governo vê com bons olhos candidatura de Fernando Gomes"

- "Liga dos Campeões. Benfica perde 3-1 com Barcelona. Duplo golpe de génio nem deixou as águias sonharem com o apuramento"

- "Investigação. PJ prende em Lisboa alegado membro do PCC"

- "Exposição. A moda como obra de arte para atrair público novo ao Louvre"

No Negócios:

- "Choque frontal. Governo e PS atiram país para eleições"

- "Horas intensas no Parlamento culminaram, 'in extremis', no chumbo da moção de confiança"

- "Marcelo ouve partidos e Conselho de Estado. Após dissolução, qual a margem para governar?"

- "Sondagem: maioria acredita que Montenegro terá mantido influência na gestão da Spinumviva"

- "Portugal bateu a Eslováquia na corrida ao elétrico da VW. Autoeuropa lutou com países do leste da Europa para garantir produção do ID.Every1"

- "A era das tarifas. Indústria do metal acusa UE de lhe retirar competitividade"

- "Taxas dos EUA com impacto quase nulo nos países europeus"

- "BNY 'surpresa' por Trump 'deixar sofrer' Wall Street"

- "Sustentabilidade 20|30. Paulo Teixeira, Pfizer Portugal. 'Tem de haver uma reforma hospitalar'"

No Jornal Económico:

- "Governo cai ao fim de um ano. Três legislativas em três anos"

- "Ministro das Finanças abre Fórum Banca. Mário Centeno encerra"

- "Ucrânia aceita cessar-fogo e negociações com a Rússia"

- "Mercadona vai investir 157 milhões de euros em Portugal este ano"

- "Novo carro na Autoeuropa assegura cadeia de valor nacional"

- "Von der Leyen quer que o dinheiro para defesa seja gasto a comprar na Europa"

- "Trump anuncia novas tarifas contra o Canadá e volta a ameaçar com anexação"

- "Túnel entre Algés e a Trafaria está entre as últimas decisões do Governo"

- "Manuel Alfredo de Mello é o 17.º mais rico da Forbes Portugal"

No Record:

- "Barcelona 3-1 Benfica. Dura realidade. Benfica joga olhos nos olhos mas barça é mais forte"

- "Liverpool 0-1 PSG. Armada lusa segue em frente"

- "B. Leverkusen 0-2 Bayern. Inter 2-1 Feyenoord. Bávaros e milaneses confirmam apuramento"

- "Sporting. Quenda volta a recuar. Ala-direito com o Famalicão"

- "FC Porto. FIFA decide Anselmi em julho. Dragão vai ser chamado a defender-se"

- "Cruz azul reclama 5 MEuro pela rescisão do treinador"

- "Governo cai e vêm aí eleições"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Barcelona 3-1 Benfica. Outro ritmo. Liderados por Yamal e Raphinha, catalães afastaram encarnados nos 'oitavos'"

- "Bruno Lage. 'Sentimento de frustração, mas de orgulho também'"

- "PSG elimina Liverpool em Anfield, Bayern e Inter também apurados"

- "'Comecei aos nove anos e com sapatilhas de 200 escudos'. Fernanda Ribeiro guarda a primeira página e recorda as emoções do ouro olímpico"

- "FC Porto. Bernardo Lima 'escapou' ao hóquei em patins. É capitão dos juniores e estreou-se na II Liga pela equipa B com apenas 16 anos"

- "José Maia deixa scouting e regressa ao City Group"

- "Opção de compra é a nova esperança. SAD portista otimista relativamente aos jogadores emprestados"

- "Braga. 'Sempre se cuidou com paixão pelo que faz'. João Moutinho analisado por Ukra e Sá Pinto"

- "Sporting. Batismo em casa. Harder convocado pela Dinamarca para defrontar Portugal"

E no A Bola:

- "Barcelona 3-1 Benfica. Nada a fazer. Barcelona impõe lei do mais forte e agora resta ao Benfica lutar pela Liga e Taça de Portugal"

- "'Ficámos com sentimento de frustração, podíamos ter feito melhor no conjunto dos dois jogos'. Bruno Lage"

- "Quarteto luso dos parisienses festeja em Anfield. Inter 2-1 Feyenoord. Leverkusen 0-2 Bayern. Liverpool 0-1 PSG *1-4 gp"

- "FC Porto. Diretor de 'scouting' demite-se. José Maia regressa ao City Football Group"

- "Central mais caro do que Nehuén Pérez só David Carmo"

- "Sporting. O novo plano dos leões. Estrutura focada no bicampeonato e já na próxima época"

- "Recorde de vendas em perspetiva: 150 a 200 milhões de euros"

- "Harder em estreia na principal seleção da Dinamarca"