ADN quer redução de impostos sobre bens essenciais e de energia

O ADN propõe que exista uma redução dos impostos sobre os bens essenciais e da energia, através da aplicação do diferencial fiscal de 30%, com o objectivo de aliviar a carga financeira das famílias e garantir que as empresas reflectem essa redução fiscal no preço final dos produtos.

Além disso, o partido defende um reforço da fiscalização para evitar abusos nos preços e proteger os consumidores, para que não sejam prejudicados por práticas especulativas. "Com uma fiscalização eficaz, asseguramos preços justos e uma economia mais equilibrada", aponta Miguel Pita, em nota à imprensa.

O partido pretende que se criem apoios ao arrendamento e a implementação de medidas que facilitem o acesso à habitação às famílias e jovens. Tudo isto seria complementado com a simplificação dos processos burocráticos e promovendo políticas que aumentem a oferta de habitação a preços justos, "através de construções a custos controlados e a reabilitação de imóveis do Estado". "O objectivo é garantir que todos os cidadãos tenham a oportunidade de ter uma casa condigna e acessível", explica.

Propomos incentivos à produção local, promovendo a auto-suficiência e reduzindo a dependência externa. Estas medidas ajudarão a estabilizar os preços, fortalecer a economia regional e garantir um futuro mais sustentável para todos os madeirenses e porto-santenses. Miguel Pita

O ADN quer o reforço dos transportes públicos, garantindo mais opções, aumentando as viagens durante as horas de maior afluência, para incentivar o uso do transporte público e reduzindo o congestionamento nas cidades. "Defendemos também, a redução dos custos de mobilidade, tornando as deslocações mais acessíveis para todos", indica o cabeça-de-lista às eleições de 23 de Março.

Por fim, indica que o ADN aposta em melhores salários "através da diversificação económica e do apoio às empresas que criem empregos bem remunerados, com salários justos e competitivos, garantindo mais poder de compra para as famílias, promovendo uma economia mais dinâmica e equilibrada".