CDU pede "alteração urgente" do actual sistema de quotas e limitações impostas à pesca

"O actual sistema de quotas e as limitações impostas pelos governantes à pesca precisam ser urgentemente alterados", defendeu hoje Ricardo Lume, numa iniciativa política sobre aquele sector, no Caniçal.

"Os governantes não defendem o interesse regional e, devido à falta de prioridade dada ao nosso setor produtivo, estamos a enfrentar obstáculos que comprometem o futuro da pesca", sublinhou o candidato da CDU às eleições do próximo dia 23.

Lume evidenciou que, "na pesca do atum, as consequências de uma quota de pesca insuficiente são particularmente evidentes", uma vez que a mesma "esgota-se rapidamente, reduzindo o período de operação, o que dificulta a contratação e continuidade de mão de obra no sector".

"Existem pescadores que no ano de 2024, devido às cotas de pesca do atum e devido a restrições impostas, trabalharam na actividade piscatória apenas dois meses", ilustrou, reforçando "esta é uma realidade que é um drama para os pescadores e suas famílias", sendo que "os mais novos abandonam a actividade os mais antigos têm muita dificuldade em arranjar outros trabalhos".

A solução preconizada pelo PCP passa pela a criação do Fundo de Garantia Salarial Regional para Pescadores, "tendo em conta as especificidades e os condicionamentos que estão a ser impostos à actividade piscatória na Região", de modo a "garantir alguma estabilidade financeira a quem trabalha no mar, é fundamental".