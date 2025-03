Portuguesas iniciam com goleada à Suécia qualificação para Mundial de futsal

Portugal goleou hoje a Suécia por 9-0, em Montesilvano, em Itália, o arranque do Grupo A de qualificação europeia para o Mundial 2025 de futsal feminino, o primeiro da modalidade.

A vitória lusa foi muito fácil, com 'golos para todos os gostos', e coloca a seleção muito bem encaminhada para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar nas Filipinas, podendo garantir o apuramento já na quinta-feira, quando defrontar a Hungria, que hoje perdeu com a seleção anfitriã por 6-1.

No Palazzetto dello Sport Corrado Roma, as lusas já venciam por 3-0 ao intervalo, confirmando cedo o favoritismo.

Fifó, por três vezes, Maria Pereira, Kika, Ana Azevedo, Janice Silva, Lídia Moreira e Malin Fors (autogolo) anotaram os golos da formação portuguesa, que lidera o grupo.

A formação comandada por Luís Conceição pode assegurar a vaga na fase final do Campeonato do Mundo já na próxima ronda, tal como a Itália, que defrontará a Suécia - os dois primeiros lugares do grupo valem a ida às Filipinas.

Portugal foi finalista nas edições de 2019 e 2022 dos Campeonatos da Europa, em ambas sendo derrotada pela Espanha, que bateu ainda a seleção das 'quinas' nas meias-finais em 2023, antes de se sagrar tricampeã.