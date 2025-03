Martim Nunes e Francisca Marques Pestana conquistam títulos no Campeonato Regional Sub-12 em Ténis

Mais um fim-de-semana, mais um Campeonato Regional. Desta feita, os Sub-12 foram a jogo na disputa mais importante da época desportiva. Num total de 16 atletas entre masculinos e femininos, os destaques vão para Martim Nunes e Francisca Marques Pestana.

Nos masculinos, Martim Nunes e Tomás Velosa, do Roberto Costa TC, provaram até ao final do torneio o porquê de liderarem o ranking regional do escalão. Nas meias-finais, Martim Nunes derrotou Georgi Astashov (CD Nacional) por 6-4 e 6-2, avançando para a final. Já na metade oposta, Tomás Velosa derrotou o atleta do Ludens CM, Martim Pestana por 6-1 e 6-3. No 'finalíssima', o equilíbrio marcou o encontro, sendo que Martim venceu o primeiro set por 6-3 e Tomás empatou a partida ao vencer o segundo set por 6-3. Martim Nunes acabou por encerrar a partida também com um 6-3, sagrando-se Campeão Regional de Sub-12. Georgii Astashov foi bronze na prova.

Na vertente feminina, Francisca Marques Pestana foi a jogadora que mereceu destaque. Alcançando duas vitórias no Grupo 1 da prova, ultrapassou a fase de grupos, reservando um lugar nas meias-finais. Matilde Souto, também do CT Funchal, passou às meias-finais. Já no Grupo 2, Emily Pereira do Roberto Costa foi primeira, juntando-se a si a colega de clube, Gabriela Morna. Nas meias-finais, Francisca Pestana nem precisou de ir a jogo para carimbar a passagem à final, devido à infeliz lesão de Gabriela Morna. Já Emily Pereira derrotou Matilde Souto por um duplo 6-3, inscrevendo o seu nome na final de domingo. Final esta que Francisca Pestana venceu num encontro equilibrado até ao final, sagrou-se Campeã Regional Sub-12, vencendo o encontro por 6-4 e 7-5. Matilde Souto foi terceira.

Na vertente de pares masculinos, os protagonistas repetiram-me, com Martim Nunes e Tomás Velosa conquistando o título ao derrotar na final Martim Pestana e Rodrigo Fernandes por 6-0 e 6-4.

Na vertente de pares mistos, Martim Nunes venceu o seu terceiro título do fim-de-semana, desta feita ao lado de Francisca Pestana, que também venceu o seu segundo título do torneio, diante de Leonor Ramos e Rodrigo Fernandes.