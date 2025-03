Afonso Paulino e Madalena Fernandes vencem Campeonato Regional Sub-16 em Ténis

Jogou-se mais um Campeonato Regional na Quinta Magnólia, com os Sub-16 a disputarem o título de campeão ao longo dos últimos dois fins-de-semana. Com 16 atletas inscritos, os protagonistas são duas caras conhecidas de outros campeonatos regionais desta época: Afonso Paulino e Madalena Fernandes.

Nos masculinos, Afonso Paulino provou desde cedo o porquê de ser o cabeça-de-série Nº1 da prova. No percurso até à final, venceu Lucas Nascimento (Ludens CM), por 6-1 e 6-2. Já na metade oposta, João Araújo (Roberto Costa TC) derrotou o colega de clube, Francisco Silva na meia-final e carimbou passagem à final da prova. Final esta que Afonso Paulino não deixou escapar do controlo em momento algum e com um 6-0 e 6-0, venceu mais um título de Campeão Regional (já havia vencido o Campeonato Regional Sub-18).

Já nos femininos, num grupo único, Madalena Fernandes (Roberto Costa TC) foi a grande vencedora do torneio após vencer todos os seus quatro encontros. Também do mesmo clube, Francisca Marote e Vera Ojkic, foram a segunda e terceira classificada. Madalena Fernandes também junta o título conquistado em fevereiro no Campeonato Regional Sub-18.

Na vertente de pares masculinos, Afonso Paulino juntou forças a Henrique Gonçalves, colega de clube, e, na final da prova, derrotaram a dupla do Ludens CM, Lucas Nascimento e Tomás Pereira, por 6-3 e 6-1.

Já nos pares mistos, os protagonistas das vertentes de singulares juntaram-se e venceram mais um título. Madalena Fernandes e Afonso Paulino derrotaram Francisca Marote e João Araújo, e ergueram mais um título.