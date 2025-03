Papa Francisco celebra 12 anos de pontificado com bolo no hospital

O Papa Francisco comemorou hoje os 12 anos de pontificado com os profissionais de saúde do hospital Gemelli de Roma, onde está internado há 28 dias devido a problemas respiratórios, segundo fontes do Vaticano.

Os profissionais de saúde levaram-lhe um bolo surpresa com velas para celebrar o 12.º aniversário do "fumo branco" que anunciou ao mundo, em 2013, a sua eleição como pontífice, o primeiro latino-americano da história.

Esta pequena "festa" teve lugar hoje à tarde no apartamento privado do papa, no 10.º andar deste hospital.

O Papa, de 88 anos, está hospitalizado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios e, apesar de ter sofrido várias crises, regista atualmente "melhorias" e uma "boa" resposta à terapia.

Francisco passou a tarde a fazer fisioterapia respiratória e também acompanhou pela televisão os exercícios espirituais que a Cúria Romana realiza para a Quaresma na Sala Paulo VI, no Vaticano.

Além disso, continua a necessitar de elevados fluxos de oxigénio com cânulas nasais durante o dia, enquanto à noite utiliza ventilação mecânica não invasiva, ou seja, uma máscara.

Os médicos que o assistem não emitirão um boletim hoje com uma atualização do seu estado de saúde, dada a sua estabilidade, mas fá-lo-ão amanhã à tarde, sexta-feira.

De momento, não é possível prever quando é que Francisco terá alta do hospital. "A situação é estável e é preciso tempo para que um corpo de 88 anos recupere", sublinharam as fontes.

O quadro clínico mantém-se estável mas complexo.

As noites são "tranquilas" e hoje soube-se que Francisco tem recebido centenas de cartas de crianças a desejar-lhe uma rápida recuperação e também a felicitá-lo pelo seu pontificado.

Esta é já a mais longa estadia de Bergoglio no hospital, ao fim de 28 dias, igualando a de João Paulo II em 1994 para uma operação à anca (em 1981, o papa e santo polaco esteve 55 dias internado devido a um citomegalovírus contraído numa operação à sua tentativa de assassinato).