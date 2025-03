Zelensky vai conversar hoje por telefone com Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que vai conversar hoje por telefone com o Presidente norte-americano e que espera ser informado sobre a conversa que Donald Trump manteve na terça-feira com o chefe de Estado russo.

Zelensky acrescentou que iria discutir com Trump os próximos passos depois de Putin ter dito ao líder dos Estados Unidos que concordava com um cessar-fogo limitado aos ataques às infraestruturas energéticas ucranianas, em lugar do cessar-fogo total proposto pelos norte-americanos.

O Presidente ucraniano falou numa conferência de imprensa em Helsínquia, onde se encontrou com o seu homólogo finlandês, Alexander Stubb.