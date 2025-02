Naval Talks vai falar sobre cancro colorretal a 14 de Março

O Clube Naval do Funchal promove, a 14 de Março, pelas 18h30, no Ginásio Naval AquaGym, a iniciativa 'Naval Talks', que nesta edição será dedicada ao tema 'Mente e Corpo Ativo: Quebrar o Ciclo do Cancro Colorretal'. O evento é de entrada livre.

O Naval Talks é "um projecto que nasceu com o objectivo de criar um espaço de partilha de conhecimento, aberto a toda a comunidade. Com um foco abrangente, que vai desde a saúde e bem-estar até à prática de desporto e exercício físico, este evento já se tornou uma referência no calendário de iniciativas educativas do CNF". "Este projecto é da responsabilidade de Raquel Gonçalves, que tem sido uma peça fundamental na sua conceção e desenvolvimento", explica nota à imprensa.

Painel de Especialistas:

Joana Carvão – Médica Gastroenterologista (Hospital Central Funchal)

Maria Olim – Médica / Cirurgiã Colorretal

Marla Vieira – Psicóloga Clínica

Pedro Correia – CEO e Diretor Técnico (The Strength Clinic – Centro de Treino e Longevidade)