ADN propõe criação de urgência geriátrica para responder às altas problemáticas

O coordenador regional do Partido ADN (Alternativa Democrática Nacional) e cabeça-de-lista da candidatura às eleições de 23 de Março de, lamenta as repercussões das altas problemáticas do serviço de saúde e propõe a criação de uma urgência geriátrica no hospital do Funchal para responder a este drama.

O problema das listas de espera na saúde é um assunto que o DIÁRIO aborda hoje, na edição impressa, para a qual as 14 candidaturas apresentam propostas para um sector com prognóstico reservado, que raciona mdicamentos, conta com 200 camas ocupadas por altas problemáticas e 20 doentes internados no corredor das urgências, aguardando durante vários dias por uma vaga.

O ADN - Madeira está atento às altas problemáticas e sobrelotação dos nossos hospitais que têm como consequência tratamentos indignos/inapropriados nos corredores dos hospitais, tais como: dormir, banhos, tratamentos e alimentação estando os mesmos sujeitos ameaças externas, bem como, para não falar da corrida ao bolo financeiro da 3.ª idade que gera uma avalanche de processos Judicias de Acompanhamento de Maior por forma a fazer valer os direitos daqueles utentes!" Miguel Pita, cabeça-de-lista do ADN

O partido não deixa de lamentar o facto de ainda não ter havido a preocupação e criar uma urgência geriátrica dada a evolução da nossa demografia onde temos cada vez mais idosos a aclamar por cuidados especializados.

Miguel Pita constava que "o governo nos está a empurrar para um sistema em que a saúde é garantida através de seguros". Vinca que os madeirenses já não conseguem manter "o encargo dos impostos e suportar um seguro que acautele as necessidades em termos de Saúde", lembrando que os salários na Região não podem ser comparáveis aos países nórdicos. Daí , insistir na criação de uma urgência pediátrica.

O ADN - Madeira propõe a criação de uma urgência geriátrica, a transformação do património do estado no sentido de criarmos um centro ou comunidade sénior, a valorização de toda a equipas que trabalham em prol da saúde desde técnicos auxiliares aos enfermeiros aos médicos sem esquecer quem trabalha no back ofice igualmente que faz a máquina da saúde operar Relembrando que para tornar o sistema de saúde minimamente eficiente se deverá manter em utilização o hospital Dr. Nélio Mendonça" Miguel Pita

No arranque da campanha, o ADN compromete-se a "dar voz à sua voz e lutar por melhores condições", em prol de "uma Região de todos para todos".