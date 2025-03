ADN defende que o futuro de Portugal consiste em acreditar nos jovens

O ADN considera que o futuro de Portugal consiste em acreditar nos jovens e apoia medidas que garantam os portugueses a possibilidade de terem os filhos que desejam. O candidato João Abreu indica que é "essencial implementar políticas que permitam aos jovens casais conciliar melhor a vida profissional com a familiar".

Nesse sentido, o partido encara a Educação como um pilar do futuro. "Portugal tem hoje uma geração de jovens altamente qualificados, que se movem num mundo cada vez mais acelerado, imprevisível e global", assume João Abreu, pelo que indica que é preciso investir em programas que promovam a parentalidade, reduzam o abandono escolar e expandam o acesso a creches e pré-escolas acessíveis. "Além disso, a educação deve continuar a evoluir, preparando os cidadãos para um futuro marcado pela inovação, criatividade e transição digital", assume.

Para o ADN, além da educação, é fundamental um suporte económico robusto, com benefícios fiscais para famílias com filhos, subsídios directos para apoiar os custos de criação de crianças e políticas de habitação acessível. Por outro lado, é necessário garantir estabilidade no emprego, com contratos estáveis e salários competitivos, também é essencial para aumentar a confiança dos jovens em formar famílias.

"Com políticas adequadas e um compromisso colectivo, só assim será possível transformar o 'Inverno Demográfico' num renascimento populacional e social", termina.