Reduzir espadeiros para 12 metros é "palermice" da União Europeia

Confiante que "estamos no caminho certo", o presidente do Governo Regional critica o que classifica de "palermice" da União Europeia, referindo-se à discussão do tamanho das embarcações e se querer exigir que as mesmas tenham 12 metros de comprimento máximo.

Miguel Albuquerque é contra essa "saga idiota" de querer impor que os 'novos' barcos sejam reduzidos para, no máximo, os 12 metros de comprimento.

Sobre a obra alusiva ao peixe-espada-preto, considera que "o mais importante é olharmos para o conteúdo desta obra", desafiou.

Recordou ainda esse "passado tenebroso de submissão" para destacar as conquistas que a Madeira tem registado nas décadas de autonomia.

E também os 12 milhões de euros na primeira venda que renderam as capturas de peixe-espada-preto no último ano.