Adriano Furtado venceu Madeira Backyard Ultra

Adriano Furtado, do Clube de Montanha do Funchal, foi o vencedor da Madeira Backyard Ultra, disputado no passado fim-de-semana.

Adriano Furtado foi o único atleta a não desistir, após um total de 37 voltas (com uma extensão de 6706 metros a cada hora/volta), com um total de 36h51m35s e 248,122km, tendo superado todos os restantes 70 atletas que conheceram o seu limite.

A sua vitória dá-lhe uma entrada directa na Bracarvs Backyard Ultra Vila Verde, onde vai ser disputado um dos 'silver tickets', que dá ao seu vencedor uma entrada directa na selecção nacional de Backyard Ultra para o mundial de selecções de 2026.

Neste conceito, o que determina o fim da prova é a desistência do assistente de prova, que foi Zequiel Freitas (Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal), com 35h50m48s e 241,416km, após uma queda que o forçou a abandonar.

Num ambiente acolhedor e num percurso desenhado para bater recordes há a destacar o recorde de voltas de um atleta madeirense, que passa de 35 para 37 voltas, para Adriano Furtado, bem como o recorde de voltas feitas em Portugal por uma atleta feminina, de 27 para 29 voltas, para Elena Vaseva.

A Sérgio Catarino, director de prova do evento e com 32 voltas concluídas na Acureto Backyard Ultra, juntaram-se ao lote dos atletas pré-selecionados para a seleção nacional que irá competir no Mundial de Seleções 2026 (BYU WTC 2026): Adriano Furtado (37 voltas), Zequiel Freitas (36 voltas), Amílcar Fernandes (31 voltas), José Gonçalves (30 voltas) e Elena Vaseva (29 voltas). O que significa que dos 20 pré-selecionados, seis deles são atletas madeirenses.

Todos os atletas com 24 voltas ou mais voltas ganham diploma mundial da modalidade: Adriano Furtado (37), Zequiel Freitas (36), Amílcar Fernandes (31), José Gonçalves (31), Elena Vaseva (29), Silvio Cró (26), Mauro Câmara (25), Nelson Neves (24), Nadia Meroni (24) e Márcio Gomes (24).

Além dos 10 atletas anteriores, Sara Rodrigues (20) e Rosa Martins (20) também ganham acesso à prova mais importante da Península Ibérica, a Ibérica Backyard Ultra Masters, que este ano decorre em Braga a 12 de Abril e em 2026 será na Espanha em local e data a anunciar.

A Madeira Backyard Ultra, organizada pelo Clube Escola do Estreito – Madeira, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Machico, foi um sucesso, bem patente nos resultados e satisfação de todos os que participaram dentro e fora do circuito proposto.