"Declarações de Albuquerque sobre meios aéreos são falsas", acusa PS

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República desmentiu, hoje, as declarações do presidente do Governo Regional, que afirmou que a vinda do segundo meio aéreo de combate a incêndios estará comprometida devido à actual crise política nacional.

De acordo com Miguel Iglésias, as afirmações de Miguel Albuquerque "são falsas", porque nada impede um governo em gestão de colocar um segundo meio aéreo na Região, cumprindo o estipulado no Orçamento do Estado, ainda para mais quando, salienta, está em causa "a segurança das pessoas e do território".

Está comprometida a vinda de segundo helicóptero Previsível queda do Governo da República "compromete tudo", diz Albuquerque

O parlamentar socialista eleito pelo círculo eleitoral da Madeira acusa o ainda chefe do Executivo madeirense de, mais uma vez, "tentar enganar as pessoas com atoardas sem sentido". Como refere, esta postura de Miguel Albuquerque só vem revelar que "tem bloqueado investimentos propositadamente ao longo destes últimos meses para compor uma narrativa falsa".

Como reforça Miguel Iglésias, o facto de haver eleições legislativas ou de existir um governo em gestão não inviabiliza que seja definido e providenciado o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, para posicionamento dos helicópteros em todo o território nacional.