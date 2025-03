PAN-Madeira apoia greve dos motoristas e exige melhores condições laborais

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) da Madeira manifestou hoje o seu apoio aos motoristas da Região, que se encontram em greve, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT).

A paralisação tem como principais reivindicações a redução da carga horária semanal de 39 para 35 horas e a actualização salarial para 2025, de forma a acompanhar o aumento do salário mínimo regional, fixado em 915 euros.

Representantes do partido estiveram presentes junto dos profissionais em protesto, demonstrando solidariedade com as suas exigências. O PAN-Madeira defendeu ainda que a valorização destes trabalhadores deve incluir a revisão da idade da reforma, considerando o elevado desgaste físico e psicológico associado à profissão.

"A melhoria das condições laborais dos motoristas é fundamental de modo a garantir um serviço de transporte público de qualidade e para promover a justiça social. O PAN-Madeira apoia firmemente estas reivindicações e apela ao Governo Regional e às entidades competentes para que dialoguem com os representantes dos trabalhadores, visando uma solução justa e célere", afirmou Vitor Gomes, candidato do partido às eleições regionais de 23 de Março.

O partido considera inaceitável que motoristas com mais de 65 anos continuem a conduzir autocarros públicos, sublinhando a necessidade de garantir tanto a segurança dos trabalhadores como dos passageiros.

Na mesma linha, o PAN-Madeira reiterou o seu compromisso com a defesa dos direitos laborais e com a implementação de políticas que assegurem condições de trabalho dignas para todos os profissionais da Região.