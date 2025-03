'Gonçalves Zarco' comemorou Dia de São Patrício

O Projeto 'Be On - Inglês em Ação' da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) comemorou, esta segunda-feira, o “Dia de São Patrício”, padroeiro da Irlanda.

A atividade envolveu alunos do 2.º e do 3.º ciclos do ensino básico e teve como objetivo a divulgação da cultura irlandesa, promovendo, dessa forma, a competência intercultural e ainda a competência comunicativa.

Os alunos assistiram a uma pequena apresentação digital, seguida de um jogo de “Kahoot”, onde puderam pôr à prova o seu conhecimento recém-adquirido sobre a cultura irlandesa, refere aquela instituição de ensino

Recorde-se que a ilha da Irlanda abrange dois países distintos: a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

São Patrício é o santo protetor da Irlanda, também conhecida por ilha Esmeralda, e pensa-se que terá sido o mesmo a evangelizar a ilha.

O Projeto Be On - Inglês em Ação da EBSGZarco agradece a todos os funcionários e docentes que colaboraram e acompanharam os alunos na respetiva atividade.