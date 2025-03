Quase 40% dos jovens sente pressão social ao escolher uma bebida sem álcool

Um estudo desenvolvido pela marca de cervejas Heineken conclui que "os hábitos de consumo de bebidas estão a mudar", mas que "ainda existe uma forte influência social associada à escolha de bebidas sem álcool, especialmente entre os mais jovens". Foi precisamente para perceber melhor esta dinâmica, que, "em parceria com o Professor Charles Spence, da Universidade de Oxford", a marca "realizou um estudo global que revela como os consumidores encaram o consumo de cerveja sem álcool e os desafios que ainda enfrentam ao fazer essa escolha".

De acordo com nota divulgada hoje, "o estudo, que envolveu 11.842 adultos em cinco mercados desenvolvidos (Reino Unido, EUA, Espanha, Japão e Brasil), destaca que a Geração Z (18 a 26 anos) é a mais afetada pela pressão social quando opta por uma bebida sem álcool. Quase 40% dos jovens deste grupo afirmam que só escolheriam uma versão sem álcool se os seus amigos também o fizessem. Além disso, mais de um terço já sentiu pressão para consumir álcool em contextos sociais e 29% admitem que, ao escolher uma bebida sem álcool, sentiram-se 'excluídos'", salienta.

E acrescenta: "Apesar destes desafios, o estudo revela que as atitudes sociais estão a mudar. Hoje, 50% dos consumidores consideram que beber uma cerveja sem álcool é mais aceite socialmente do que há cinco anos. Um quinto dos consumidores já alterna entre bebidas alcoólicas e não alcoólicas em encontros sociais noturnos, e mais de um terço dos que optam por bebidas sem álcool fá-lo em encontros românticos, demonstrando que esta tendência está a ganhar espaço em diferentes contextos."

Assim, "para acelerar esta mudança de percepção e desafiar os estereótipos associados ao consumo de cerveja sem álcool", a Heineken anuncia o lançamento, hoje, de "uma campanha no mercado português que defende o direito de cada consumidor escolher uma bebida sem álcool sem precisar de se justificar.

A Heineken 0.0 é uma cerveja com um sabor excecional e uma escolha cada vez mais natural para muitos consumidores. Queremos que todos se sintam confortáveis em escolher uma 0.0, seja num jantar com amigos, numa pausa de trabalho ou num encontro especial. Filipa Magalhães, responsável de marketing da Heineken em Portugal

O nosso estudo mostra que, para muitos, o álcool já não é a escolha padrão em situações sociais. Estamos a assistir a um consumo mais consciente, mas em algumas culturas, optar por não beber ainda pode ser estigmatizado, especialmente entre os mais jovens. Charles Spence, da Universidade de Oxford

Nesta acção, "além de desafiar estereótipos, a Heineken tem investido significativamente na promoção do consumo responsável. Iniciativas como 'When You Drive Never Drink' e o patrocínio à Fórmula 1 têm reforçado esta mensagem. Em 2024 a marca destinou a nível mundial 15% do seu orçamento de comunicação para campanhas de sensibilização na área do consumo responsável (5% acima do seu compromisso), alcançando um impacto global de cerca de 1,1 mil milhões de pessoas. Este compromisso reforça o papel da Heineken em incentivar escolhas mais equilibradas e conscientes sendo hoje a cerveja sem álcool mais popular do mundo", garante.

Diz ainda que em termos de mercado, "a tendência para o consumo de cervejas sem álcool continua a crescer", sendo que "de acordo com dados da Associação Cervejeiros de Portugal, este segmento representou, em 2023, cerca de 2,04% do volume de vendas em Portugal. A Heineken 0.0 está presente em 117 países e é a cerveja sem álcool mais vendida no mundo. A nível global, a marca registou um crescimento de 10% nas vendas de cervejas sem álcool, sendo um dos principais motores do aumento da facturacão da Heineken, que atingiu os 36 mil milhões de euros em 2024".