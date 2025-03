Nacional perde com o Benfica

O Nacional perdeu com o Benfica por 0-3 em jogo da 25.ª jornada da I Liga que teve lugar no Estádio da Luz. Amdouni, logo aos cinco minutos, Kokçu, aos 23 minutos e de grande penalidade, e Pavlidis, aos 90+2, também de penálti, marcaram os golos do triunfo encarnado.

Apesar da derrota, o Nacional ofereceu excelente réplica ao Benfica e teve também algumas boas oportunidades para marcar, a mais flagrante das quais no último minuto na primeira parte, altura em que Dudu falhou uma grande penalidade.

Depois deste resultado, o Nacional é 13.º com 26 pontos. Na próxima jornada, a equipa alvinegra recebe o Casa Pia, jogo marcado para o próximo domingo, 15h30, no Estádio da Madeira.