Trail da Calheta com recorde de inscritos

O Trail da Calheta tem nova edição no próximo dia 9 de Março, domingo, apresentando este ano um recorde de inscritos. Na apresentação do evento desportivo que ontem teve lugar, os responsáveis por esta prova de 'trail running' deram conta dos mais de 400 atletas inscritos.

Resultado de uma parceria entre a Associação de Atletismo da Região e o Clube Estrela da Calheta, esta prova de trail divide-se em duas corridas, uma de 27 quilómetros e outra de 12 quilómetros. Coube a António Quinta, na qualidade de director técnico da prova, destacar algumas particularidades do evento, nomeadamente o facto de ambas terminarem na Vila da Calheta e garantirem "vistas magníficas". No final, está previsto um almoço convívio com todos os participantes, uma oferta da Santa Casa da Misericórdia da Calheta.

José Ornelas, da Associação de Atletismo da Madeira, explicou que a prova tem a particularidade de contar para o Campeonato Regional de Trail Sprint, enaltecendo, de resto, esta “parceria de sucesso” com o Clube Estrela da Calheta, apecto também notado pelo seu presidente, Luís Freitas.

Por outro lado, Doroteia Leça, presidente em exercício, manifestou-se satisfeita por ver acontecer mais uma edição desta prova, realçando o aumento no número de participantes. “A aposta desportiva no concelho tem dado frutos (…) e é a união de esforços de todos nós que promove a atividade desportiva e o próprio concelho”, concluiu, prometendo continuar a apoiar este e outros eventos desta natureza.