Venezuela e Angola reafirmam compromisso de cooperar em energia e exploração mineira

A Venezuela e a Angola passaram ontem revista às relações bilaterais e reafirmaram o compromisso de fortalecer a cooperação nas áreas de energia e exploração mineira, anunciou o ministro de Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil.

O anúncio foi feito após um contacto telefónico entre Yván Gil e o homólogo angolano Tete António.

"Hoje tive uma produtiva conversa telefónica com o ministro de Assuntos Exteriores de Angola, Tete António. Em nome do Presidente, Nicolás Maduro, e do povo venezuelano, felicitei Angola por ter assumido a Presidência (...) da União Africana, um reconhecimento no ano do 50.º aniversário da sua independência", anunciou Yván Gil no Instagram.

Na mesma plataforma, o ministro venezuelano explicou que, "juntos, procuram construir um mundo multipolar de paz e segurança".

"Destacámos a liderança de Angola na promoção da unidade e da estabilidade em África, registando os seus esforços em prol da paz na República Democrática do Congo e no Sudão. Passámos igualmente em revista o estado da nossa cooperação bilateral e multilateral, reafirmando o nosso empenho em avançar em áreas como a energia e a exploração mineira, assim como em aprofundar as relações entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e das Caraíbas e a União Africana", explica.

Segundo a imprensa venezuelana, Angola e Venezuela estabeleceram relações diplomáticas em Dezembro de 1986.

Em Fevereiro de 2023 assinaram um Acordo Geral de Cooperação Económica, Comercial, Científica, Técnica e Cultural, com o propósito de aprofundar os laços e a cooperação bilateral.