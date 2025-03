Com a alma cheia 'The Doors'

Não eram Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore, que nas décadas de 60 e 70 do século passado deixaram marca indelével da Califórnia para o mundo com o seu rock psicadélico. ‘The Doors’ granjeou fama e honra no passeio da fama dos ícones deste estilo musical.

Mas a verdade é que Danny van Veldhuizen, Willem Vonhof, Sander Compeer e Kees Braams conseguiram, hoje à noite, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), recriar tudo o que o quarteto fazia há 60 e 50 anos.

Como banda de tributo, o grupo que subiu ao palco 'selectivo', dada a dimensão da sala, enchendo não só o espaço como a alma dos que têm a nostalgia de músicas como 'Light My Fire', 'Roadhouse Blues', 'Alabama Song', 'Riders On The Storm', 'Touch Me', 'Moonlight Drive', 'L.A. Woman', 'Love Me Two Times', 'Unknown Soldier', 'Break On Through' e 'The End'…

Como todos puderam perceber, e para os conhecedores da banda que se extinguiu há 52 anos, o 'The Doors in Concert' é mais do que uma banda de covers, recriam ao pormenor tudo o que os quatro excelentes músicos deixaram para a posteridade, algo que os quatro músicos, hoje, fazem por levar à letra, inclusive com instrumentos semelhantes daquela época dourada do rock n'roll.

Veja fotos que ilustram o ambiente vivido na sala.