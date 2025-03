BTL diz que expectativas para este ano são ambiciosas e espera 85.000 visitantes

A gestora coordenadora da BTL -- Better Tourism Lisbon Travel Market, que começa na quarta-feira, afirma que as expectativas para esta edição, que conta com 100 destinos internacionais, são ambiciosas, esperando que o número de visitantes suba para 85 mil.

"As expectativas para a BTL 2025 são ambiciosas, com um forte compromisso em consolidar a feira como uma plataforma estratégica para a promoção do turismo nacional e internacional", disse Dália Palma, em respostas escritas à Lusa.

A responsável admite que a 35.ª edição da feira, a maior montra do setor do turismo em Portugal, - que decorre na Feira Internacional de Lisboa, de 12 a 16 março - pretende crescer no número de visitantes profissionais e internacionais, "consolidando-se como um ponto de encontro estratégico para a indústria do turismo", ao mesmo tempo que aposta no segmento B2C (vendas direta ao consumidor), aumentando a oferta de postos de venda para atender à crescente procura do público.

Assim, para a edição de 2025 a expetativa é receber 85.000 visitantes.

"Um crescimento significativo face aos mais de 79.000 visitantes registados em 2024", sublinha Dália Palma, acrescentando que "este aumento reflete a crescente relevância e impacto do evento, consolidando a BTL como o maior ponto de encontro do setor do turismo em Portugal".

Este ano, a BTL -- Better Tourism Lisbon Travel Market (antes BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa) contará com mais de 1.500 expositores nacionais e internacionais, representando mais de 100 destinos internacionais, mais de 600 eventos. O evento ocupará uma área total de 50.000 metros quadrados, "reforçando-se como o maior ponto de encontro do setor em Portugal", sublinhou.

Entre as áreas de sempre que se mantêm, Dália Palma destaca como "uma das grandes novidades" o lançamento da área BTL Wellness, dedicada ao bem-estar, assim como a área BTL Weddings, que "surge da necessidade identificada pela BTL em acompanhar as tendências do mercado e responder a uma procura crescente por soluções personalizadas e de qualidade no setor dos casamentos", disse.

No âmbito do objetivo da BTL em promover destinos, este ano, a organização escolheu o turismo do Alentejo e Ribatejo como 'o Destino Nacional Convidado da BTL 2025'.

Em termos de destino internacional, a eleição recaiu sobre Cuba, "um dos destinos de eleição dos portugueses no momento de escolha das suas férias", lembra.

O programa de 'Hosted Buyers', que promove a criação de negócio B2B, ou seja entre empresas expositoras, vai reunir este ano, segundo a organização, 200 compradores de 44 mercados emissores, promovendo mais de 3.000 reuniões de negócios em apenas dois dias.

A feira é exclusiva para profissionais nos dias 12 e 13 de março, abrindo ao público dia 14, sexta-feira, pelas 17:00.