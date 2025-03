Iniciativa Liberal quer diminuir listas de espera na saúde com o apoio dos privados

A Iniciativa Liberal Madeira, no âmbito da sua ação política para melhorar o Sistema de Saúde Regional, reuniu-se, hoje, com a direção do Hospital Particular da Madeira.

Na nota enviada à imprensa, o partido dá conta de que o encontro teve como principal objetivo procurar soluções que permitam reduzir as listas de espera que afetam milhares de madeirenses e abordar um modelo de saúde centrado no utente e acessível a todos.

Nesse sentido, a IL acredita que uma colaboração estreita entre os serviços públicos e privados pode ser um passo importante para aliviar a pressão sobre o Serviço Regional de Saúde e proporcionar aos cidadãos um acesso mais rápido e eficiente aos cuidados de saúde.

“Um modelo centrado no utente, onde cada cidadão tenha liberdade de escolha, decidindo onde e como quer ser tratado, seja no setor público, privado ou social”, aponta, dizendo ainda que para a IL existem prestadores com capacidade de atender a população, o direito à saúde deve ser assegurado pelo acesso efetivo a esses serviços, independentemente da sua natureza.

Para além disso, a Iniciativa Liberal aposta no reforço dos cuidados de saúde primários, com a modernização da rede hospitalar, a expansão das Unidades de Saúde Familiar e, ainda, o desenvolvimento de um novo hospital do Funchal.

Para o coordenador da IL Madeira, Gonçalo Maia Camelo, “estas são medidas essenciais para garantir um atendimento de qualidade a todos os madeirenses, sem exceções.”

“A candidatura da IL Madeira continua a trabalhar por uma saúde mais eficiente, acessível e próxima das pessoas, para que cada madeirense tenha a confiança de que o seu direito à saúde será respeitado”, conclui o comunicado.