Escola D. Lucinda Andrade carece de obras urgentes

Esta manhã, durante a cerimónia comemorativa do Dia da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, o presidente do Conselho Executivo alertou para a necessidade urgente de obras de requalificação no estabelecimento de ensino.

O evento, realizado no velhinho Pavilhão Gimnodesportivo de São Vicente, foi marcado ainda pela entrega dos Prémios de Mérito Escolar, Cívico e Desportivo, reconhecendo o desempenho dos alunos no ano lectivo transacto.

Durante o seu discurso, o responsável destacou que, apesar de ser uma escola pequena, a D. Lucinda Andrade “tem grandes objectivos” e enfrenta desafios significativos devido à sua realidade multicultural. “Somos uma escola multifacetada, que recebe alunos de várias nacionalidades, e temos de nos ajustar cada vez mais a essa realidade, que também reflete a própria diversidade de São Vicente”, afirmou o docente.

No entanto, o maior desafio apontado está relacionado com o estado das infra-estruturas. “A verdade é que a escola já mostra o seu peso da idade. Temos muitas lacunas e há problemas que exigem uma intervenção urgente”, destacou.

Entre as dificuldades mencionadas estão infiltrações, o frio nas salas de aula e espaços que “já não estão em condições”, agravados pela presença constante de humidade.

Apesar destas dificuldades, o dirigente revelou que há esperança de uma resolução próxima, uma vez que as obras necessárias estão já previstas no orçamento do Governo Regional. “A promessa da Secretaria e do Governo Regional é que essas situações sejam minimizadas muito em breve. Esperamos que essa promessa se concretize rapidamente”, afirmou.