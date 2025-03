O Orçamento da Região com origem na receita fiscal, nas transferências do Estado e nos apoios da União Europeia, é suficiente para garantir muitas das propostas do CDS-PP já anunciadas, refere o partido.

No entanto, e conforme acrescenta, "há outras ideias que precisam de ter mais financiamento". É por isso que o CDS "propõe a redução da máquina governamental, da estrutura da administração pública, com redução de institutos públicos, a extinção de organismos que só trazem despesa e a venda de património das sociedades de desenvolvimento e de empresas públicas que constituem um sorvedouro de dinheiros dos contribuintes".

Conforme refere o partido, "com essa poupança será possível reduzir impostos, recuperar o poder de compra da classe média e ter outras prioridades, investindo naquilo que é realmente urgente, como a habitação, a saúde e os apoios aos mais jovens e aos mais idosos".

O CDS defende, também, que "qualquer obra ou investimento público terá uma avaliação custo/benefício para que não se continuem a gerar elefantes brancos que não servem para nada, a não ser para dar despesa ao orçamento regional".

No seu entender, "governar é fazer escolhas. É saber distinguir o essencial do acessório, é ter a noção do que é urgente e do que pode esperar".

Por fim, diz que "o Plano de Redução da Despesa Pública do CDS permitiria libertar verbas para prosseguir os objectivos de distribuir melhor a riqueza criada, corrigir as desigualdades sociais, fortalecer a classe média, investir num envelhecimento com mais qualidade de vida e dar oportunidades de emprego qualificado aos nossos jovens, ajudando à sua fixação na nossa terra".