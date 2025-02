Madeirense Décio Andrade na Taça da Europa em Nicósia

Portugal vai apresentar 13 atletas na Taça da Europa de lançamentos, marcada para Nicósia, entre 15 e 16 de março, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Entre os convocados de destacar a presença do madeirense Décio Andrade, atleta do Benfica que foi recentemente campeão absoluto de Portugal no lançamento do Martelo.

Liliana Cá, no lançamento do disco, Jessica Inchude e Tsanko Arnaudov, no peso, e Leandro Ramos, no dardo, são os destaques desta seleção, que conta ainda com outros quatro seniores (Eliana Bandeira, Edujose Lima, Emanuel Sousa e Décio Andrade).

Os sub-23 Raquel Gomes, Catarina Flor, Inês Custódio, Francisco Calhau e João Fernandes completam a convocatória.

As últimas duas edições desta competição foram disputadas em Leiria, onde, no ano passado, Irina Rodrigues se sagrou campeã, no disco, e Eliana Bandeira alcançou o bronze, no peso, depois de, em 2023, Leandro Ramos e Jessica Inchude terem vencido, no dardo e no peso, respetivamente, e Liliana Cá ter arrebatado a prata, no disco.