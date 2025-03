IVBAM promove workshop de 'Iniciação aos Embutidos'

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira está a promover um workshop de 'Iniciação aos Embutidos', que vai decorrer entre os dias 17 e 22 de Março, numa formação que se insere no ciclo de oficinas de artesanato tradicional da Madeira, dinamizado desde o início do ano.

A referida formação vai decorrer nas instalações do IVBAM, nomeadamente no Espaço 'Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira', na Rua dos Ferreiros, 152, Funchal. Terá um total de 20 horas, sendo que os participantes terão a oportunidade de conhecer as várias etapas do embutido, adquirindo conhecimentos que incluem as diferentes espécies de madeira utilizadas para embutir, a sua preparação e corte, os métodos do embutido (desenho, embutido tradicional e de janela) e os acabamentos (lixar, encerar e polir).

Luz Ornelas, técnica superior do IVBAM, licenciada em Engenharia de Madeiras, será a responsável por leccionar essa formação, que inclui certificado de participação e tem valor de 45 euros. Os interessados devem realizar inscrição enviando email para [email protected], reservando, desta forma, o seu lugar.

Este é o quinto workshop de artesanato regional desenvolvido pelo IVBAM, neste ano, numa dinâmica de formações enquadradas nas celebrações do Dia Mundial do Artesão, que se assinala a 19 de Março, e que têm reforçado o compromisso assumido por este Instituto para com a preservação e valorização do artesanato regional.

Entre os dias 24 e 28 de Março decorre um workshop de 'Barretes de Orelhas', com um custo de 35 euros.