CMF dinamiza o II Fórum do Pão de 12 a 14 de Março

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Divisão de Educação, promove a partir de quarta-feira, 12 de março, até sexta-feira, 14 de Março, a segunda edição do Fórum do Pão, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

"O programa, recheado de atividades dirigidas a vários público-alvo, foi elaborado em parceria com com o The Views Hotel, através do Chef Octávio Freitas, detentor de uma estrela Michelin e eleito 'Chefe de Cozinha do Ano' pela Revista de Vinhos", anuncia uma nota da autarquia.

Helena Leal, vereadora com os pelouros da Educação e da Saúde, afirma que "foi o sucesso da primeira edição que validou a realização deste evento, a satisfação e avaliação muito positiva dos participantes e de todos os envolvidos confirmaram que é muito importante criar oportunidades para sensibilizar para a adoção de hábitos saudáveis".

E acrescenta que "este Fórum integra a SEMEAR, a nossa Estratégia Alimentar, lançada em 2023 que, após um ano de implementação, teve um balanço deveras positivo chegando a mais de 11 mil pessoas com mais de 255 ações. O Município do Funchal procura assim, continuar a dinamizar ações como esta que abordam a importância de uma alimentação saudável e sustentável. Acreditamos que esta aposta na literacia alimentar é uma aposta num futuro mais promissor", reitera a autarca.

Este II Fórum do Pão tem o 'pontapé de saída' com a Sessão de Abertura, pelas 9h30, que "conta com a presença de Cristina Pedra, presidente do Município, e de Helena Leal, seguida do Live Cooking e Palestra com o Chef Octávio Freitas. Durante a tarde haverá lugar para a palestra 'Reserva de sementes', com Manuel Neto".

É de realçar que "nos três dias do evento decorrerão degustações e mostras de pão, promovidas pela Socipamo e Panidoce e os showcookings da Kitchen Team by Chef Octávio Freitas do The Views Hotels".

No segundo dia, quinta-feira, dia 13, "decorrerá a palestra 'Do grão ao Pão: História, Tradição e Inovação na Panificação., com Carolina Gonçalves da Insular Produtos Alimentares, S.A., e na sexta-feira, dia 14, Patrícia Miguel, mentora do Projecto BRUTA dinamizará a palesta 'Isto não é um Pão', bem como a oficina 'A otimização da Mãe. Ciência e adaptação às circunstâncias'", conta a CMF.

"Simultaneamente estarão a decorrer atividades educativas intituladas 'Com as mãos na Massa', dirigidas aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do Concelho. As atividades são promovidas pela 'A Biqueira' e visam sensibilizar para a arte de fazer o pão de forma tradicional, bem como a importância deste alimento nos costumes culturais madeirenses", explica.

O II Fórum do Pão conta ainda com o apoio da Aquimadeira e da ACIF. "A SEMEAR, Estratégia Alimentar do Funchal, decorre do compromisso assumido pelo Município na promoção de uma alimentação saudável, sustentável e inclusiva e é assente nos pilares da educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede", conclui.