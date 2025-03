Roberto Martínez divulga em 14 de Março convocados para jogos com a Dinamarca

O selecionador Roberto Martínez vai divulgar em 14 de março a lista de convocados para o play-off com a Dinamarca, dos quartos de final da Liga dos Nações, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

Os jogos diante dos dinamarqueses estão agendados para 20 de março, em Copenhaga, e em 23, em Lisboa, no estádio José Alvalade, ambos com início marcado para as 19:45 (horas de Lisboa).

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

Após a convocatória de Martínez, agendada para as 12:30, também o selecionador Rui Jorge divulgará os convocados da seleção de sub-21 para dois jogos de preparação para o Europeu2025.

A equipa de sub-21 recebe a Roménia em 21 de março, em Vila Nova de Famalicão (18:30), e visita Inglaterra, em West Bromwich, em 24 (19:45).