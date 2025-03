Ex-Nacional marca na vitória do Chaves

O Desportivo de Chaves venceu hoje o Feirense por 1-0, em jogo que abriu a 25.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, num triunfo que coloca a equipa flaviense, à condição, no terceiro lugar da competição.

No Estádio Marcolino de Castro, Tiago Reis foi o autor do único golo da partida ao concluir, de cabeça, uma rápida jogada de contra-ataque, aos 36 minutos.

Com a vitória, o Desportivo de Chaves sobe ao terceiro lugar da II Liga, com 41 pontos, enquanto o Feirense se mantém no oitavo lugar, com 36 pontos.

Numa primeira parte equilibrada, o Feirense deu o primeiro sinal de perigo aos 32 minutos, num remate cruzado de Diga que embateu nas malhas laterais da baliza de Vozinha.

A resposta do Chaves surgiu pouco depois, numa rápida jogada de contra-ataque concluída com um cabeceamento de Tiago Reis, que colocou a equipa visitante na frente do marcador, aos 36 minutos.

O Feirense foi mais audaz na segunda parte e Diga esteve perto de igualar a partida aos 67 minutos, mas o defesa do Feirense rematou ao lado da baliza de Vozinha.

O Chaves acabou por sofrer um revés na sua estratégia quando ficou reduzido a dez unidades, após o cartão vermelho direto mostrado a Kiko, aos 83 minutos, por uma agressão ao guarda-redes Cañizares.

Apesar da inferioridade numérica, a equipa de Marco Alves foi capaz de suster a pressão final do Feirense e segurar a triunfo.